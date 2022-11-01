أعلنت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية، أن ما يصل إلى 14 شخصاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، أصيبوا في إطلاق نار حصل في المدينة خلال الاحتفال بعيد «الهالوين».

وقال مسؤولون إن شخصاً واحداً على الأقل فتح النار من سيارة على حشد من الناس في «غارفيلد بارك»، غرب شيكاغو.

وقال قائد الشرطة ديفيد براون للصحفيين «أبلغنا عن إصابة 14 شخصاً على الأقل بالرصاص، بعضهم يعانون من إصابات حرجة، إضافة إلى شخص واحد تعرض للصدم في مكان الحادث»، مشيراً إلى أن «من بين الجرحى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وآخر يبلغ 11 عاماً».

وأوضحت الشرطة أنها تراجع مقطع فيديو التقط لإطلاق النار الذي استمر بضع ثوان فقط، مبينة أنها لم تحدد بعد المشتبه به أو الدافع لإطلاق النار.