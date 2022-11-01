كشفت تقارير إعلامية بأن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، استأجر قلعة دراكولا في رومانيا مقابل 75 ألف يورو، للاحتقال بعيد الهالوين، بحضور عشرات المليارديرات والمشاهير.

وذكرت وسائل إعلام رومانية أن المكان كان مسرحاً لتجمع ما لا يقل عن 140 ضيفاً رفيع المستوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك أنجلينا جولي، وسيرغي برين، ولاري بيدج من «غوغل»، وستيف جورفتسون من «سبيس إكس»، وبيتر ثيل من «باي بال»، ولوك نوزيك.

وزعم أن النجم الرئيسي للحدث كان إيلون ماسك، الذي قيل إنه استأجر القلعة للاحتفال مقابل 75000 يورو، وفقاً لما ذكره موقع «Ziare.com» المحلي.

وكانت قلعة بران، المكان الذي أقيمت فيه الحفلة الضخمة الليلة الماضية، إحدى منازل مصاص الدماء الأسطوري دراكولا، وهو المكان الذي يذهب إليه الأثرياء منذ سنوات للاحتفال بعيد الهالوين في سرية تامة.