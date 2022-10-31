في الآونة الأخيرة أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مثير للغاية، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يوجد الكثير من التطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نتحدث بالتفصيل عن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فلنتابع سوياً.

أفضل وأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

من الجدير بالذكر أن الكثير من الشركات انتقلت من خلال الكثير من القطاعات الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي الذي انتشر في الكثير من المجالات وعلى رأسها قطاع الأعمال والاقتصاد، منها تجارة الأسهم والأسواق المالية بشكل عام أو نظم إدارة الشركات، سواء كان من أجل الوصول إلى المزيد من العملاء أو من أجل تحسين العمليات.

وفي ما يلي سنذكر أهم وأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

سيري «SIRI».. مساعد آبل

يعد هذا واحداً من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو أقدم مساعد شخصي وأكثرها شهرة، وهو واحد من أهم ابتكارات شركة آبل، ويقوم بدعم شركة آبل بشكل كامل، إضافة إلى أنه يسمح بالتشغيل البيني لشركة آبل والسلس من خلال جميع أجهزة آبل الخاصة بك.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء هذا المساعد الافتراضي لشركة آبل في عام 2011 لجميع أجهزة آيفون 4S، ويمكن لهذا التطبيق أن يقوم بإرسال الكثير من الرسائل النصية والرد على الأسئلة، وتقديم الكثير من الاقتراحات من خلال استخدام الكثير من الإرشادات الصوتية، إضافة إلى واجهة المستخدم الطبيعية.

مساعد «جوجل»

يعد واحداً من اكثر المساعديين الافتراضيين تطور، وظهر أول مرة في عام 2016، وهو عبارة عن مساعد قوي لـ«جوجل» يعمل بالصوت من خلال الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستماع إلى المعلومات او التطبيقات المطلوبة التي يقوم بعد ذلك بتنفيذها.

ويتضمن التطبيق الكثير من تنفيذ الأوامر الصوتية والتحكم والبحث من خلال الصوت، إضافة إلى المساعدة في المهمات والمعلومات التي تتم من خلال الإنترنت وكذلك التذكيرات وجدول المواعيد.

ومن بين الكثير من المهمات التي يقوم بها الترجمة في الوقت الفعلي، ومن الجدير بالذكر أن هذا المساعد لا يتوفر إلا في «جوجل» في الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، ولكن بفضل جهود الكثير من المطورين فإنه تم تطويره لكي يمكن العمل به على أجهزة الويندوز، وماك ولكن مع تقليل بعض الإمكانات.

أليكسا.. مساعد أمازون

يمكن للكثير من مستخدمي تطبيق أليسكا الذي يعمل كمساعد رقمي في الوصول إلى جميع العناصر الخاصة بالترفيه والتخطيط المجدول، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يسمح لكثير من المستخدمين التحكم في الكثير من الأجهزة التي تعمل بنظام أليكسا، ومن أهم هذه التطبيقات الذكية التي توجد في أي منزل، إضافة إلى الأجهزة اللوحية، وأجهزة التلفزيون.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أمازون في كل ربع جديد من العام تستطيع تحقيق الكثير من الأرباح ويرجع السبب في ذلك إلى أنها قادرة على اكتساب ثقة الكثير والكثير من الأفراد.

كورتانا.. مساعد ميكروسوفت

يعتبر هذا التطبيق واحداً من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأكثرها انتشاراً، وهو تطبيق مساعد لميكروسوفت الذي يمكن من خلاله تتبع بياناتك المهمة، التي تتمثل في مقاطع الفيديو، وكذلك الصور، والملفات القيمة والمعلومات الشخصية، إضافة إلى أنه يمكن من خلاله توصيل الهاتف بالكمبيوتر الخاص بك في حالة وجود ملفات مهمة تحتاج الاضطلاع عليها من خلال الكمبيوتر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يمكن من خلاله تتبع البرامج والمسلسلات التي توجد على التلفاز، والرياضة التي تفضل مشاهدتها، إضافة إلى أنه يمكنك من تتبع المستندات التي توجد على الهاتف الذكي الخاص بك.

تطبيق إلسا

هل فكرت في يوم ذات مرة في أنك تحاول أن تحسن من مهاراتك في اللغة الانجليزية، سواء كان في النطق أو الكتابة، يعتبر تطبيق إلسا واحداً من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعد التطبيق المناسب للوصول إلى ما تتمناه من حيث تحسين مهاراتك في اللغة الأجنبية، ويعد هذا البرنامج هو البرنامج الأكثر لتعلم اللغة الإنجليزية، ويعمل من خلال الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أنه ربما يلجأ الكثير من مستخدمي هذا البرنامج لتعلم اللغة من خلال المحادثات القصيرة التي توجد على البرنامج، ويرجع السبب في ذلك إلى قدرته على الملاحظة بشكل سريع، ومن ثم فإنهم يتوقعون نتائج سريعة في تعلمهم للغة.

تطبيق ريبليكيا

تعتبر هذه الأداة هي أداة قوية لزيادة الاتصال، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لمستخدمي ios وأندرويد وتنزيله بشكل مجاني، ثم يتم بعد ذلك في التعرف على البدء في مناقشة غير محدودة باستخدام روبوت خاص بمحادثة للذكاء الاصطناعي، الذي يسمح لك بالتواصل من خلاله وتسجيل الملاحظات على المفكرة ومن خلال تتبعها حسب الحاجة.

تطبيق سقراط

يعتبر واحداً من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهو عبارة عن أداة تعليمية مدعومة ومثالية للطلاب، ومن الجدير بالذكر أنه يساعد الطلاب في فهم الكثير من الواجبات والدروس المدرسية، ومن أكثر الميزات لهذا التطبيق أن يساعدك في الإجابة على الأسئلة التي تقوم بالبحث عنها.

تطبيق swiftKey keyboard

واحد من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عبارة عن لوحة مفاتيح تنبؤية، تقوم بتعلم أسلوبك في الكتابة، إضافة إلى أنها تسمح لك بالكتابة بطريقة أسرع، ومن أهم الميزات أن التطبيق يتطور دائما من اجل أن يتكيف لكي يلائم الأسلوب الخاص بك، سواء كان هذا الأسلوب عامياً أو رموزاً تعبيرية، ويعد هذا البرنامج تقنية تصحيح تلقائية أكثر تطوراً مع لوحة مفاتيح مميزة وخاصة.

تطبيق face App

خلال السنوات العديدة الماضية نمت شعبية الذكاء الاصطناعي بشكل كبير ومستمر ومتزايد، بسبب انشاء الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعتبر هذا التطبيق واحداً من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأكثرها شهرة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم انشاء هذا البرنامج بواسطة «فيسبوك»، ويعمل على تعديل الصور الخاصة بك بشكل إبداعي، وبطرق عديدة ومختلفة، إذ يوفر للمستخدمين تغيير «ايموشنات» الوجه، لإعطاء صور لوجه جديد وتسريحات شعر باستخدام هذا المنتج المبتكر.

تطبيق فلاي

واحد من أهم وأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتعلق بإدارة النفقات وقام مؤخراً بالربط بين ميكروسوفت أوفيس، وتطبيقات جوجل بشكل مباشر، لذلك استطاع أن يثبت مكانته كلاعب رئيسي في إدارة التكاليف الذكية، إضافة إلى أن هذا البرنامج يوفر الكثير من البرامج التي تستخرج العديد من البيانات بشكل تقارير، والنفقات بشكل فعلي.

وتستخدمه الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي من أهمها شركة fly وشركة Royal Enflied الخاصة بإدارة النفقات، من خلال استخدام الملحق الخاص بجوجل كروم، وكذلك وظائف G suit الإضافية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للمستخدمين الاستعلام عن النفقات من خلال نقرة واحدة، وفي الوقت الحالي أصبح تطبيق فلاي رائجاً بشكل قوي، وساعدته الكثير من التحسينات التي تمت إضافتها له على النمو والانتشار بشكل أكبر.

في ما سبق قدمنا لكم كل ما هو متعلق بأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوضيح مهمات كل تطبيق والخدمات التي يمكن أن يقدمها للمستخدمين.