قدمت شركة فرنسية «مفهوم السفينة القتالية المستقبلية»، في معرض Euronaval، أطلقت عليها اسم Blue Shark (القرش الأزرق).

وسيتم تطوير هذه السفينة، البالغ طولها 160 متراً، ووزنها 5500 طن، من قبل فريق البحث والتطوير في «نافال غروب» (Naval Group)، وهي مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع. ومع Blue Shark، تقدم الشركة رؤية تطورية لسفينة قتالية سريعة وسرية وفعالة ومرنة يمكن دمجها في قوة بحرية مشتركة، مع ضمان تقليل التأثير البيئي، وبالتالي، فإن Blue Shark مصممة إيكولوجياً للعمليات البحرية.

وبشكل أوضح، تم تصميم السفينة الشبح للقتال مع الابتكار التكنولوجي والتأثير البيئي المنخفض.

وهي سفينة حربية من الجيل الجديد يمكن دمجها في القوات البحرية المشتركة.