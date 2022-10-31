قالت دراستان؛ واحدة على البشر والأخرى على الفئران، إن تأثير السجائر التقليدية والإلكترونية على القلب والأوعية الدموية، متشابه بشكل لافت، ومن المحتمل أن الأضرار على الشرايين ناجمة عن تهيج مجرى الهواء بسبب استنشاق مادة غريبة.ونُشرت نتائج البحث الذي ربط الدراستين على موقع جمعية القلب الأمريكية، وأشارت إلى أن تدخين السجائر من النوعين، يتسبب في خلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية، وفي عجزها على الانفتاح بما يكفي لتزويد القلب والأنسجة الأخرى بالدم الكافي.ضعف الأوعية الدمويةضعف بطانة القلبجفاف في الفم وتقيؤتشنجات في الرئتين