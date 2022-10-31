تعود النجمة البريطانية أديل إلى مقاعد الدراسة رغم نجاحها الفني، لتحقق حلمها في الحصول على شهادة جامعية في الأدب الإنجليزي.وقد كشفت عن هذا الهدف الجديد في إطار الرد على أسئلة لأحد معجبيها خلال حدث أقيم في لوس أنجليس (الإثنين) الماضي،مشيرة إلى أنها تتمنى تحقيقه بحلول عام 2025، وفقاً لما نقلته صحيفة يو إس إي الأمريكية.وذكرت أنها تنوي البدء بدراستها الجامعية بعد أخذ استراحة من حفلاتها المقرر إقامتها من نوفمبر وحتى مارس 2023.ومضت بالتعبير عن أنها كانت ستصبح معلمة لولا نجاحها كمغنية، قائلة: «إذا لم أنجح في غنائي، لكنت بالتأكيد مدرِّسة أدب إنجليزي».