تمكَّن علماء من ابتكار مجهر لرؤية خلايا سرطانية بحجم جزء من 100 من المليمتر.وأوضح العلماء الذين ينتمون إلى جامعة «إمبريال» في لندن، أن المجهر الجديد من شأنه أن يسرِّع علاج سرطان الثدي، حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية، وذكروا أن قُطر المجهر يبلغ أقل من 1 مم، أي نحو عرض 25 شعرة بشرية، ويمكن تحريكه في مساحات صغيرة داخل الجسم أثناء الجراحة، وهو مصمم لتقديم رؤية واضحة للجراحين عن الأنسجة والأعضاء.وقال الفريق إن الجهاز كان قادراً على إنتاج صور من داخل الأنسجة «بسرعة غير مسبوقة».وهذا المجهر الذي طوره الدكتور خوشي فياس وزملاؤه في الجامعة، سيساعد الجراحين على تحديد الخلايا السرطانية التي يبلغ حجمها جزءاً من مئة من المليمتر بمعدل أسرع بكثير من الطرق التقليدية.