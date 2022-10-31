تُضاء سماء المملكة في الفترة من 3-19 نوفمبر 2022، بفعاليات مهرجان نور الرياض الثاني، أحد أكبر احتفالات فنون الضوء في العالم، لإثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة بأكثر من 190 عملاً فنياً و500 فعالية مختلفة.وتقام نسخة العام الحالي تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة» في 40 موقعاً من بينها خمسة مراكز رئيسية في مختلف أنحاء العاصمة، وهي: متنزه الملك عبدالله، ومتنزه سلام، وحي السفارات، وحي جاكس، ومركز الملك عبدالله المالي «كافد». ويضم الاحتفال معرضاً مصاحباً يقام تحت شعار «من الشُعاع إلى الشغف» في حي جاكس خلال الفترة من 3 نوفمبر 2022 إلى 4 فبراير 2023. ويُعد نور الرياض أحد برامج مشروع الرياض آرت، حيث يحتفي بالأعمال الفنية المميزة لأكثر من 130 فناناً، من 40 دولة، يُشكل الفنانون السعوديون 34% من بينهم.وقال المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت المهندس خالد الهزاني: «احتفال نور الرياض جزء من خطط كبيرة لتحويل العاصمة الرياض لمدينة عالمية نابضة بالحياة إبداعياً من خلال الفن والثقافة. ويكمن طموح الرياض آرت عبر هذا الاحتفال العالمي في جعل الرياض معرضاً فنياً مفتوحاً يحتوي على الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج المجتمعية المتنوعة التي تستهدف الفنانين وكافة أفراد المجتمع». وأضاف: «يهدف الاحتفال لاحتضان المواهب الوطنية والعالمية، وإلهام المجتمع، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي بما يتماشى مع رؤية 2030، لتسهم إيجابا في جودة حياة سكان وزوار مدينة الرياض».سيُقام العرض المذهل «نبض من النور» في وسط العاصمة الرياض ليُشكّل جسراً بين برج المملكة وبرج الفيصلية وبرج المجدول. ويرافق العرض، الذي تولى تصميمه مارتن أرناود ويان كيرساله، أنغام الفنان الحائز على جائزة جرامي «زد».