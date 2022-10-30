أعلنت «قوقل» الموعد الذي ستتوقف فيه عن دعم متصفح Chrome الذي يعمل مع بعض إصدارات أنظمة ويندوز القديمة.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى أنها ستتوقف عن تقديم الدعم التقني لمتصفح Chrome الذي يعمل مع أنظمة ويندوز7، وويندوز 8.1، اعتبارا من 7 فبراير 2023.

وحسب «روسيا اليوم»، أشارت «قوقل» إلى أن متصفح Chrome سيبقى عاملا مع النظامين، لكنه لن يحصل على الدعم التقني وتحديثات الأمان اعتبارا من التاريخ المذكور.

وتبعا للشركة فإن المستخدمين الراغبين بالحصول على الدعم التقني لمتصفح Chrome يجب عليهم الحصول على نسخة «ويندوز10» والنسخ الأحدث منها، وتحديث نسخة المتصفح أيضاً.

الجدير بالذكر، أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت نظام «ويندوز7» منذ العام 2009، وألغت الدعم التقني له عام 2020، ورغم ذلك فإن هذا النظام ما يزال يعمل على أكثر من 100 مليون حاسب، تبعاً لإحصائيات السنة الماضية.