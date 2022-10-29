خمسة أشهر و10 أيام، هي المدة التي استغرقها المشجع الأرجنتيني ميغيل سيليو (52 عاما) في رحلته التي بدأها من بلاده، حتى وصل إلى السعودية على ظهر دراجته الهوائية، قاصدا في وجهته الأخيرة دولة قطر لحضور مونديال كأس العالم 2022.

وقال لـ«عكاظ» المشجع الأرجنتيني إن رحلته بدأت منذ لحظة وصوله إلى إسبانيا بالطائرة، ليبدأ بعدها مسيرته عبر دراجته الهوائية حاملا معه أغراض رحلته، إذ انطلق من إسبانيا إلى فرنسا، ثم بلجيكا، وألمانيا، وسلوفاكيا، وبولندا، وهنغاريا، واليونان وتركيا، حتى وصل إلى لبنان، ثم سورية، فالأردن، وصولا إلى السعودية، إذ يخطط لاستكمال رحلته والوصول إلى قطر قبل يومين من بدء منافسات المونديال.

وأضاف: أقطع بدراجتي ما بين 100 و120 كيلومترا يوميا، وفي الليل أتوقف للمبيت في أقرب مكان سكني، وتابع: وفقا للخطة، كان من المفترض أن تشاركني زوجتي في الرحلة، لكن الظروف منعتها، وسألتقي بها في قطر، مفيدا بأنه عمد إلى حجز تذاكر مباريات كأس العالم والسكن قبل انطلاق رحلته منذ أكثر من 6 أشهر.

وخلال حديثه إلى «عكاظ»، عبر المشجع الأرجنتيني عن تقديره العميق للسعوديين الذين قابلوه بكل ابتسامة، ورحبوا به وقدموا له المساعده في كل شيء يحتاجه، وقال: «منذ دخولي إلى السعودية قادما من الأردن ترافقني دورية أمنية تسير معي، وهذا أمر مبهج يعكس اهتمام السعودية بمثل هذه الرحلات».