بعد 4 ساعات من بداية اليوم (السبت) سيصادف العالم توقيتاً استثنائياً في التقويم الهجري، حين يمر عقرب الثواني على الرقم 4 في ذات الوقت الذي يقفا فيه عقربا الدقائق والساعة عند الرقم 4، ليتوحد التوقيت على هذا النحو (4:4:4 في يوم 4/4/1444)، وهو توقيت لن يتكرر مرة أخرى قبل قرن، ولن يشاهده إلا من سيعيش 111 عاماً أخرى أي أن حتى مواليد هذا اليوم لن يشاهدوه على الأغلب.

كثيرون حرصوا على أن تتم مناسباتهم الخاصة في هذا اليوم، ليكون راسخاً في الأذهان، وآخرون محظوظون بولادتهم في هذا التوقيت المميز هجرياً.

كما أن مواليد 4-4 في السنوات الماضية سيكونون من المحظوظين لأن هذا العام سيوافق ذكرى ولادتهم، وسيكون لاحتفالهم بهذه المناسبة حدثاً مميزاً..

أما أشهر مواليد هذا اليوم بحسب موسوعة ويكيبيديا فهم المطرب المصري هاني شاكر، والممثل المغربي سعيد الناصري، والممثلة الراحلة فايزة كمال، والمغني البحريني عادل محمود، والممثلة الكويتية ريما الفضالة..

أما الذين رحلوا في مثل هذا اليوم فكان أشهرهم النجم السوري ناجي جبر الشهير بدوره «أبو عنتر».