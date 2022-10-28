لقي 13 شخصاً مصرعهم في انزلاقات تربة وفيضانات إثر هطول أمطار غزيرة ترافقت مع عاصفة استوائية ضربت جنوب الفلبين، اليوم (الجمعة)، حسبما أكد مسؤول في إدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المدني في حكومة المنطقة نجيب سيناريمبو، إن 10 من الضحايا هم من بلدة داتو بلاه سينسوات التي اجتاحتها الفيضانات في جزيرة مينداناو.

وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، 3 جثث أخرى في بلدة داتو أودين سينسوات المجاورة أثناء قيامها بعمليات بحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو، وفق سيناريمبو.

وتقوم فرق الإنقاذ، بما يشمل وحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الإبلاغ عن فيضانات وانزلاقات أتربة فيها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في مانيلا إن سبب ذلك يعود جزئياً إلى العاصفة الاستوائية نالغي التي ضربت مناطق بعيدة في الشمال الشرقي.

والعاصفة متجهة إلى شمال الفلبين، إذ أكد مكتب الدفاع المدني إجلاء نحو 5000 شخص من مناطق معرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة، قبل وصولها إلى اليابسة يوم السبت أو الأحد.