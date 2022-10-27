وقعت امرأة في إقليم جامبي في إندونيسيا فريسة لأفعى من نوع البايثون، التي قتلتها وابتلعت جثتها كاملة، بحسب تقارير محلية.

وكانت المرأة واسمها جهرة، وهي جامعة للمطاط (في الخمسينات من عمرها)، في طريقها للعمل في إحدى مزارع المطاط صباح الأحد الماضي، وفق هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقد أُبلغ عن اختفائها إثر عدم عودتها إلى منزلها حتى الليل، وأُرسلت فرق للبحث عنها. وبعد يوم على الحادثة عثر القرويون على أفعى من نوع البايثون وبطنها منتفخة.

وقام السكان المحليون في وقت لاحق بقتل الأفعى، فعثروا بداخلها على جثة المرأة.

وقال إس هاريفا، قائد الشرطة في بيتارا جامبي، لوسائل إعلام محلية إن «الضحية وُجدت داخل بطن الأفعى»، مضيفاً أن جثتها بدت سليمة بشكل كبير عندما عُثر عليها.

وقال إن زوج الضحية عثر ليلة الأحد على بعض ملابسها والأدوات التي استخدمتها في مزرعة المطاط، الأمر الذي دفعه إلى استدعاء فريق للبحث.

وبعد أن شوهدت الأفعى - التي كانت بطول 5 أمتار على الأقل - يوم الاثنين، أمسك القريون بها وقتلوها للتحقق من هوية الضحية.

وقال هاريفا لشبكة «سي إن إن إندونيسيا» إنهم «بعد أن شقوا بطن الأفعى، وجدوا أن الجثة التي بداخلها هي جثة جهرة».

وعلى الرغم من أن هذه الحوادث تُعد نادرة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تقتل فيها أفعى بايثون شخصاً في إندونيسيا وتلتهمه.

فقد أُبلغ عن وقوع حالتي وفاة مشابهتين في البلاد في الفترة بين عامي 2017 و2018.

يُذكر أن أفعى البايثون تبتلع فريستها كاملة. ففكاها موصولان بأربطة مرنة للغاية بحيث يمكنهما أن يتمددا حول جسم فريسة كبيرة الحجم.

وقالت مسؤولة الحفاظ على الأجناس والبحوث في محميات الحياة البرية في سنغافورة ماري- روث لاو «من حيث الجوهر يمكن لأفاعي البايثون أن تلتهم الفريسة مهما كان حجمها، بما في ذلك الخنازير وحتى الأبقار».