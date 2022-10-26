أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة التي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، الافتتاح التجريبي لفندق «دانا ريحان من روتانا»، الذي يعد أول فنادق سلسلة روتانا في مدينة الدمام من فئة الخمس نجوم، تحت العلامة الفندقية المتميزة «ريحان من روتانا».

ويزهو فندق «دانا ريحان من روتانا» بتصميم عصري مذهل، ووسائل راحة استثنائية، ويقع في قلب مدينة الدمام، ويستأثر بإطلالة خلابة على دوّار الأشرعة الشهير، ليضيف رمزا جديدا ساطعا للمدينة العريقة، ويتوهج بلمسات غير اعتيادية من الرفاهية، حيث صُمم للمسافرين من رجال الأعمال والسياح المميزين الذين يقدرون الأناقة والراحة.

وسيوفر الفندق خدمات فندقية على أعلى مستوى من الجودة من خلال 285 غرفة وجناحا فندقيا تتميز بمواصفاتها الراقية وإطلالاتها الساحرة على معالم المدينة أو على مياه البحر، ليسهم بذلك في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفندقية الفاخرة. وفي الطابق السادس عشر من الفندق، سيكون زوّار دانا ريحان من روتانا على موعد مميز مع تجربة اقامة مميزة في كلوب روتانا الذي يجسّد مفهوم (فندق داخل الفندق) من خلال غرف وأجنحة فندقية خاصة ولاونج حصري يعكس أساس الضيافة العصرية والحداثة التي يجسدها اسم روتانا حول العالم.

وسيجد ضيوف الفندق هدفهم من المتعة والمذاق الطيب في أربعة أماكن مختلفة تُقدم فيها أشهى الأطعمة والمأكولات في جو مفعم بالرفاهية، والألفة، وكرم الضيافة، والأصالة. ففي مطعم روديو جريل سيستمعون بألذّ أطباق اللحوم والمشويات على الشرفة الخارجية، وفي مطعم إليمنتس سيجدون ما يشتهون من المأكولات المتميزة متاحة طوال اليوم، ويقدم دانا لوبي لاونج إطلالة متفردة على دوار الأشرعة المفعمة بالأجواء الهادئة وتشكيلة استثنائية من الوجبات الخفيفة، والكوكتيلات الطازجة. كما يضم الفندق صن ديك بوول لاونج خلاّب بجانب المسبح وخدمة الطعام داخل الغرف.

وقال كريستيان رينالتر، المدير العام لفندق دانا ريحان من روتانا «يأتي الافتتاح التجريبي لفندق دانا ريحان من روتانا في وقت يشهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية نمواً سريعاً بين الدول الخمسين الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، وفقاً لتقرير شركة البيانات الفندقية (STR) الصادر في 2021».

وأضاف أن «فندق «دانا ريحان من روتانا»، يعد جزءاً من «رؤية 2030»، حيث تطمح المملكة العربية السعودية إلى استقطاب 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030، لتصبح السعودية من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، وهو ما يتطّلب زيادة كبيرة في عدد الغرف الفندقية».

وأوضح رينالتر «نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا في المنطقة الشرقية وتوفير أماكن اقامة متميزة لهم وخدمات ضيافة على أعلى مستوى، سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه».