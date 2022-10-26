أفاد مسؤولو Snapchat عن تقديم ميزات جديدة لمستخدمي الخدمات المدفوعة في التطبيق، ستمكنهم من استعمال التطبيق بشكل أكثر متعة وعملية.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن مستخدمي خدمات +Snapchat المدفوعة ستتوفر لهم العديد من الميزات الجديدة، منها ميزة «Custom Notification Sounds»، التي ستمكن المستخدم من تحديد نغمة خاصة لأصدقائه على التطبيق، ليتمكن من معرفة المتصل به دون النظر إلى الهاتف أو الجهاز الذكي.

ومن الميزات التي سيحصل عليها المستخدمون أيضا ستكون ميزة Custom Camera Color Border التي تساعدهم على تعيين ألوان محددة للخلفيات أثناء التقاط وتحميل الصور في التطبيق.

كما ستتوفر لمستخدمي التطبيق أيضا ميزة Custom Story Expiration التي تساعدهم على التحكم بالـ «القصص» التي ينشرونها على صفحاتهم، وستمكنهم من مشاركة الصور واللقطات عبر هذه الخدمة لفترات يحددونها بأنفسهم.

وسيحصل المستخدمون أيضا على رموز ووجوه تفاعلية جديدة لاستخدامها في ملفات تعريفهم الشخصية على التطبيق أو في الرسائل والمنشورات الخاصة بهم، كما ستتاح لهم العديد من الميزات الأخرى التي ستحسن إمكانية التحكم بواجهات الاستخدام.