يعاني عدد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، اليوم (الثلاثاء)، من عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل عبر المنصة.

وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.

وأكد موقع «downdetector» الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في «واتساب».

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت «واتساب» في الساعات الأخيرة.

ولم تنشر «واتساب»، أي إشارة حول وجود عطل في خدماتها، ولم تعلق على المشكلات التي تواجه مستخدمي تطبيق التراسل حتى الآن.