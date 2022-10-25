نجت امرأة أمريكية من ولاية واشنطن من الموت، بعد أن أقدم زوجها المنفصل عنها على طعنها ودفنها وهي حية داخل الغابة.وقالت شرطة لاسي، في بيان لها، إن الشرطة سارعت إلى منزل يونغ آن (42 عاماً)، وسمع صراخ مكتوم وأصوات صراع. وقالت إنها اتصلت برقم الطوارئ بعد أن كانت يداها مقيدتين، وقالت إن زوجها سحبها خارج المنزل. وبعد الاتصال بالشرطة، أخبرت المحققين أن تشاي آن دفعها إلى الغابة، ووضع «شجرة ثقيلة» فوقها وألقى عليها التراب. .