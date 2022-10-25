سجلت مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية رقماً تاريخياً في قياسات الرأي العام التي تجريها مؤسسة غالوب سنوياً منذ عام 2006، ما يشير إلى ارتفاع معدل التعاسة العالمي.وأبان تقرير غالوب للمشاعر 2022، أن ترتيب الدول العشر الأكثر تعرضاً للمشاعر السلبية جاء على النحو التالي: أفغانستان، لبنان، العراق، سيراليون، الأردن، تركيا، بنغلاديش، الإكوادور، غينيا وبنين.فيما جاءت الدول العشر الأقل عرضة للتجارب السلبية على النحو التالي: لاتفيا، قيرغيزستان، إستونيا، روسيا، جنوب أفريقيا، لتوانيا، ماليزيا، منغوليا، سنغافورة، موريشيوس، كوسوفو، تايوان وكازاخستان، بحسب العربية.