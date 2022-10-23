انتشر وباء الكوليرا في بلدة ببنين العكارية شمالي لبنان، خلال اليومين الماضيين بسرعة كبيرة، مع وصول عدد الإصابات إلى المئات والوفيات إلى 6، صباح الأحد، بالتزامن مع إعلان وزير الصحة اللبناني بحكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، عن ضرورة إنشاء «مستشفى ميداني» في البلدة سريعاً حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وكشف رئيس بلدية ببنين زاهر الكسار،، تفاصيل الأزمة التي تعيشها البلدة، قائلا: «نحمل المسؤولية للدولة وللمسؤولين، وندعوها للوقوف إلى جانب ببنين التي وصل عدد الإصابات فيها، الأحد، إلى 500، علما أن عدد سكان البلدة يبلغ نحو 40 ألف نسمة».

كما دعا إلى «إنشاء خلية أزمة بشكل طارئ»، مناشدا المنظمات الدولية «مد يد المساعدة لإيجاد حل سريع، نظرا لخطورة الوضع».

وحذرت منظمة الصحة العالمية، (السبت)، من خطر تفشي أزمة صحية جديدة في لبنان، مع تسجيل أكثر من 14 إصابة بالكوليرا في غضون أسبوعين، قبل أزمة الإصابات في ببنين، وتوقع ارتفاع العدد بعد صدور نتائج الفحوص المخبرية المنتظرة.