خلصت دراسة أجريت حديثاً في بريطانيا إلى نتيجة مرعبة مفادها أن البلاد بدأت تشهد هجرة عكسية في الوقت الحالي، إذ إن أكثر من 4 ملايين شخص داخل بريطانيا يفكرون بمغادرتها بشكل نهائي والعيش في بلد آخر، وذلك بسبب الغلاء المعيشي، والأزمة الاقتصادية التي أصبحت ترهق العائلات.وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «توتال جوبز» أن 3% من البريطانيين يخططون للانتقال خلال عامين، ما يعني مغادرة أكثر من 380 ألف عامل بريطاني بلادهم بشكل جماعي خلال الفترة المقبلة.