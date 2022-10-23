كشفت دراسة أمريكية موسعة أن منتجات العناية بالشعر قد ترفع إلى حد كبير خطر الإصابة بسرطان الرحم بين من يستخدمنها بشكل دائم، وبحسب (العربية) نقلاً عن صحيفة (الغارديان) أفادت الدراسة التي جرت بإشراف معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة، أن الخطورة موجودة فعلاً، وأن معدل الإصابة بسرطان بطانة الرحم بلغ أكثر من 4% لدى النساء اللاتي يستخدمن منتجات تنعيم الشعر لـ4 مرات أو أكثر في السنة، مقارنة بـ1.64% بالنسبة اللواتي لم يستخدمن هذه المنتجات، إذ أظهرت النتائج أن الإناث اللواتي استخدمن منتجات الشعر كن أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 155%. وأكدت أن ما يقارب 60% من الإناث المستخدمات لمنتجات تنعيم الشعر كن من ذوات البشرة السمراء اللواتي يتميزن بالشعر المجعد، وبالتالي هن الفئة المعرضة أكثر للإصابة بسرطان الرحم.بدورها، حذّرت رئيسة فريق البحث ألكسندرا وايت، إلى أن الأرقام التي توصلت لها الدراسة مثيرة للقلق. وشددت على أن تلك الأبحاث تعدّ الأولى من نوعها من التي درست العلاقة بين استخدام منتجات تلميس وتنعيم الشعر وهذا النوع من السرطان.