على مدى يومين، يشارك مدير تحرير صحيفة «عكاظ» الزميل خالد صائم الدهر، في مؤتمر الصحافة العلمية العربية في عصر الإعلام الرقمي، الذي ينطلق في العاصمة المصرية (القاهرة)، وتحتضنه جامعة المستقبل، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزير المالية السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة رائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين، ووزير النقل السابق نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الأستاذ الدكتور هشام عرفات، ورئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور عبادة سرحان، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور عبدالسلام نوير، ورئيس لجنة الإعلام في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن الدكتور محمود مسلم. ويحاضر الزميل خالد صائم الدهر في الجلسة الأولى للمؤتمر، التي تتناول محور الصحافة العلمية العربية في العصر الرقمي، إضافة إلى رئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، ورئيس تحرير المصري اليوم عبداللطيف المناوي، ورئيس تحرير صحيفة الوطن أحمد الخطيب، رئيس تحرير شبكة بيئة أبوظبي عماد سعيد، ومدير تحرير بلومبيرغ الشرق رامي إبراهيم عمر.ويستهدف المؤتمر تدريب جيل من الصحفيين على المهارات المطلوبة في تغطية القضايا العلمية، وتقديم مقترحات وتوصيات لتحسين أداء المؤسسات الإعلامية وتخصيص مساحة أكبر للقضايا الصحية والتكنولوجية وقضايا المناخ وغيرها، وخلق بيئة تواصل بين الصحفي والباحث لتقديم عملية سامية للجمهور، وإعداد الصحفيين لتغطية مؤتمر cop للتغير المناخي بشرم الشيخ، وإعداد دراسة واقع الصحافة العلمية في الوطن العربي وما تواجهه من تحديات، وتقديم تجارب ملهمة في مجال الصحافة العلمية في العالم العربي.ويستعرض المؤتمر 8 محاور؛ تشمل نماذج عربية ناجحة في الصحافة العلمية، واتجاهات الكتابة الحديثة للتغطية الصحفية للقضايا العلمية، ومستقبل الصحافة العلمية في ظل التقدم التكنولوجي، وما يجب معرفته عن قمة المناخ cop27، وواقع البحث العلمي بالعالم العربي، والتحديات المناخية الحالية في ظل الأزمة الصحية الدولية، ورؤى مستقبلية لتطوير الصحافة العلمية في الوطن العربي، والتحديات التي تواجه الصحافة العلمية في الوطن العربي.