اعتدت سيدة أمريكية على رجال شرطة ولكن بسلاح غريب وغير متوقع، واعتقلت الشرطة المرأة الأمريكية بعد أن هاجمت ممثلين عن العمدة المحلي بإطلاق سرب من حشرات النحل عليهم ما تسبب بلسع عدداً منهم ودخول بعضهم المشفى.

وقالت السلطات إن روري إس وودز( 55 عاماً)، من ولاية ماساتشوستس ستواجه تهم متعددة بعد إطلاقها سرباً من النحل على مجموعة من الممثلين الرسميين للعمدة، وبعضهم لديهم حساسية من لسعات النحل، أثناء محاولتهم تقديم إشعار بالإخلاء لبعض السكان.

وكان رجال شرطة مقاطعة هامبدن توجهوا إلى منزل في منطقة لونغ ميدو صباح يوم 12 أكتوبر الجاري فاستقبلهم بعض المتظاهرين، وفقاً لتقرير الوزارة الرسمي، وبعد قليل وصلت وودز في سيارة دفع رباعي تجر مقطورة تحمل خلايا نحل. وسرعان ما توقفت وبدأت في «هز» خلايا النحل، ومن ثم كسرت الغطاء عن إحداها، ما تسبب في اندفاع المئات منها إلى الخارج ولسع رجال الشرطة.

وقال تقرير الشرطة وفقاً لقناة «ام اس ان» إن وودز، التي ارتدت بذلة نحال لحماية نفسها تم تقييدها في نهاية المطاف ولكن ليس قبل تعرض العديد من موظفي قسم الشريف للسع، بما في ذلك 3 لديهم حساسية من النحل تم إسعاف أحدهم للمستشفى.

وقال قائد شرطة مقاطعة هامبدن نيك كوتشي، إنه كان من الممكن أن تواجه المرأة تهماً أكثر خطورة لو حدث أي شيء أسوأ لأولئك الذين تعرضوا للسع.

ودفعت وودز ببراءتها من التهمة الموجهة إليها في محكمة سبرينغفيلد الجزئية، وأفرج عنها دون كفالة.