برودة الطقس ليست السبب الوحيد وراء ارتفاع فرص الإصابة بالأمراض المعدية في فصل الشتاء، بل هناك عادات خاطئة يرتكبها بعض الأشخاص لها تأثيرات سلبية على الجهاز المناعي، إذ تجعله أقل قدرة على مكافحة الفايروسات والبكتيريا والجراثيم.

قائمة بأبرز العادات الخاطئة التي تسبب الإصابة بالأمراض المعدية في فصل الشتاء، وفقًا لموقع «The active times».

1- عدم غسل اليدين

برودة الماء في فصل الشتاء، تجعل بعض الأشخاص يقللون من عدد مرات غسل أيديهم على مدار اليوم، وهذا ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض بالمعدية، لأن اليدين يتراكم على سطحها الآلاف من البكتيريا والجراثيم والفايروسات، التي تنتقل داخل الجسم عند تناول الطعام أو ملامسة الوجه.

2- إهمال تناول الخضراوات

لا يعير البعض اهتمامًا كبيرًا بتناول الخضراوات في فصل الشتاء، رغم فعاليتها في تقوية الجهاز المناعي، بفضل محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وفي المقابل، يكثر هؤلاء من تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، للشعور بالدفء، إلا أن الإفراط فيها يقلل من قدرة الجسم على مكافحة الفايروسات والبكتيريا والجراثيم، نظرًا لاحتوائها على الدهون المشبعة والسكريات والأملاح.

3- المكوث في المنزل

يعتقد البعض أن عدم الخروج من البيت في فصل الشتاء، قد تكون وسيلة فعالة لتقليل فرص الإصابة بالأمراض المعدية، وهذا غير صحيح، لأن المكوث في المنزل يحرم الجسم من التعرض لأشعة الشمس التي تقضي على الفايروسات والبكتيريا والجراثيم العالقة بسطح الجلد بفعل الحرارة العالية المنبعثة منها، بالإضافة إلى غناها بفيتامين د الذي يلعب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي.

4- قلة الحركة

يواجه البعض صعوبة كبيرة في ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس التي تشعرهم بالكسل والخمول وتزيد من رغبتهم في النوم.

ويرجى العلم أن قلة الحركة تقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية المكونة للمنظومة المناعية، مثل الطحال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالأمراض المعدية.

5 - تجاهل ترطيب البشرة

يستهين البعض بجفاف البشرة الذي يصابون به في فصل الشتاء، بسبب التعرض للهواء البارد وقلة شرب الماء، مع العلم أن التشققات الجلدية المصاحبة لهذه المشكلة قد تستغلها البكتيريا والفايروسات للتسلل داخل الجسم وإصابته بالأمراض المعدية.