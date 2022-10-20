حذرت السلطات في مصر من تحدٍّ انتشر عبر تطبيق «تيك توك» يقوم به الطلبة في المدارس ما يهدد حياتهم للخطر، إذ سُمي بـ «لعبة الموت».

وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها «رصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة يحاولون خلالها تطبيق لعبة على الإنترنت وخلال خطوات اللعبة تحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر»، نقلا عن (سكاي نيوز).

ومن جانبه، أشار اختصاصي طب الأطفال مختار مهدي إلى خطورة تحدي الإغماء أو كتم الأنفاس؛ لأنه قد يسبب الوفاة خصوصاً إذا كان الطفل في سن صغيرة أو كان جسمه ضعيفاً أو يعاني من أمراض تزيد تأثيراتها بتعرض الجسد لصدمة غياب الوعي.

وشدد اختصاصي طب الأطفال على أن كتم النفس إذا لم يسبب الوفاة فإنه يؤثر بالقطع على جميع وظائف الجسم وخصوصاً المخ، الذي ينقطع عنه الأكسجين لفترة قد تصل لدقيقة أو أكثر وهذا زمن كبير وخطير.