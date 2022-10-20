اضطرت شبكة نتفليكس إلى تأجيل المسلسل الوثائقي الخاص بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعد انتقادات حادة من خبراء ملكيين وُجهت للشبكة عقب بث لقطات مصورة من الموسم الخامس من مسلسل «ذا كراون» أخيراً، يُقال إنها تضمنت تشويه صورة الملك تشارلز واتهامه بالتآمر لطرد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، فإن المسؤولين في شبكة نتفليكس أعربوا عن انزعاجهم وقلقهم إزاء ردة الفعل العنيفة التي طالت اللمحات الأولى للموسم الخامس من مسلسل «The Crown»، المقرر عرضه في 9 نوفمبر القادم، ما دفعهم إلى التريث قليلاً والتفكير ملياً في توقيت عرض مسلسل هاري وميغان عن العائلة المالكة وتأجيله إلى العام القادم، بدلاً من نهاية العام الحالي في ديسمبر القادم.وتم انتقاد المسلسل «The Crown» وتوجيه اتهام له بتلفيق تهمة وهمية تشوه صورة الملك تشارلز الثالث من خلال تصويره وهو يخطط سراً لإجبار والدته الملكة إليزابيث الثانية على التنازل عن العرش.