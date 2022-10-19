أقدم شاب جزائري على حرق فتاة وهي حية بعد رفضها الزواج منه، وكشفت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل الجريمة المروعة التي كانت ضحيتها شابة تعرضت للحرق من قبل جارها.وذكرت صحيفة «النهار»، أن الشابة ريمة عنان (28 عاماً) تعرضت للحرق من جارها، لرفضها الزواج منه. وتعرضت للهجوم قبل ركوب الحافلة في تيزي وزو، للذهاب إلى العمل، حيث صبّ عليها البنزين، وأشعل النار فيها.وبعد نقلها للمستشفى، أفاد الأطباء المشرفون عليها، إن حالتها تتطلب العلاج في الخارج؛ لأن الحروق غطت نحو 60% من جسدها.