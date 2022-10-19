أقدم شاب مصري على قتل خطيبته خنقاً، وسط الشارع في منطقة العرب بمحافظة بورسعيد في مأساة جديدة بعد واقعتي نيرة أشرف وسلمى بهجت. وبدأت القصة؛ وفقاً لـ«العربية نت»، عندما تلقت مديرية أمن بورسعيد بلاغاً يفيد بوصول فتاة تدعى خلود السيد، جثة هامدة إلى مستشفى النصر، بعد أن تعرضت للقتل خنقاً على يد خطيبها أمام المارة ووسط الشارع.إذ فوجئ المارة بشاب يمسك فتاةً ويعتدي عليها ركلاً وصفعاً ثم يخنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها. وبالفحص تبين أن الفتاة تدعى خلود السيد فاروق درويش، وتبلغ من العمر 20 عاماً.