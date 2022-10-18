أعلنت وزارة الداخلية المصرية تمكن قواتها من إحباط محاولة تهريب 10 أطنان من المواد المخدرة بالسويس.

وتمكن رجال مكافحة المخدرات من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة، من بينها طائرة درون وكلاب بوليسية، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، من رصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية نقل فنطاس، محددة بدائرة قسم شرطة الجنائن بالسويس، لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وبإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابي المشار إليه المكون من 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم سوابق جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية - السويس.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3600 طن، و2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت 750.5 طن، و130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلوغراماً، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلوغراماً، و مبلغ مالي، وهاتف.

كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما مبلغ مالي وهاتفان محمولان، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 270 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.