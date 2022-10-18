تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لإصابة بقطع الرباط الصليبي أثناء سقوطها في منزلها، ونقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة. وكشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية لـ«إرم نيوز» تفاصيل إصابتها، حيث سقطت على قدمها أثناء تجولها في المنزل، لتشعر بعدها بألم شديد، وتم نقلها إلى مستشفى قريب من منزلها، وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابتها بـ«قطع بالرباط الصليبي» في الركبة، والذي يستوجب إجراء عدة جراحات عاجلة. وقال المصدر، إن شيرين عبدالوهاب تستعد الآن للسفر إلى الخارج، مرجحاً أن تكون وجهتها إلى ألمانيا؛ لإجراء الجراحات هناك.