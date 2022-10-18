يقدم صاحب مقهى بريطاني تخفيضات للأشخاص الذين يقولون «من فضلك» و«شكراً»، ويضاعف بالمقابل قيمة الفاتورة على الزبائن الذين يفشلون في اختبار التهذيب.وبحسب AU24، يعطي صاحب المقهى عثمان حسين، خصومات كمكافأة على الأخلاق الحميدة، وكتب لافتة تقول «إن كوب الشاي يكلفك 5 جنيهات إسترلينية، في حين أن التكلفة تنزل إلى 3 جنيهات مع عبارة «من فضلك»، أما في حال كنت أكثر لطفاً وتهذيباً وقلت «مرحبا» وطلبت الشاي مع عبارة «من فضلك» تنخفض القيمة إلى 1.9 جنيه إسترليني»، بحسب ميرور البريطانية.