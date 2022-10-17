أعلن اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقررة إقامته خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر في جدة، على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر، عن المجموعة الأولى من الأفلام المختارة ضمن فئة «سينما السعودية الجديدة» للعرض في دورته الثانية. تضم هذه القائمة الإبداعية 11 فيلماً تعرض لأول مرة و5 أفلام تعرض لأول مرة على الساحة الدولية.

وقال مدير البرنامج السعودي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محيي قاري «في العام الماضي، تم الاحتفاء بالمهرجان لأنه عرض مجموعة ثرية ومتنوعة من الأفلام القصيرة الشيقة قدمتها مجموعة من المواهب الواعدة. وأنا سعيد بالإعلان عن مجموعة الأفلام التي ستعرض في الدورة الثانية للمهرجان التي يقدمها مجموعة من صناع الأفلام السعوديين بهدف إلقاء الضوء على المواهب السعودية التي اختارت المغامرة ورسمت لنفسها مساراً إبداعياً جديداً. تختلف قصص الأفلام المعروضة ولكن يجمعها التشويق والإثارة، وهو ما يدل على نمو هذا القطاع بوتيرة متسارعة ويؤكد المستقبل الواعد الذي ينتظر صناعة الأفلام في المملكة».

وتشمل الأفلام المختارة هذا العام:

«أول مرة تحب يا قلبي»، من إخراج فيصل بوحشي.

«تجربة أداء»، من إخراج علي باسعيد.

«مرثية سكون»، من إخراج ماجد سمان.

«يلا، يلا، بينا!»، من إخراج محمد حمد.

«رقم هاتف قديم»، من إخراج علي سعيد.

«اعذريني»، من إخراج جبريل محمد.

«عثمان»، من إخراج خالد زيدان.

«إعادة توجيه»، من إخراج فهد العتيبي.

«شاي ورق»، من إخراج محمد باقر.

«أرجيحة»، من إخراج رنيم ودانة المهندس.

«عندما يزهر الأحمر»، من إخراج تالة الحربي، الفائز بجائزة المهرجان لتحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة.

«الطفل في خزانة ملابسه»، من إخراج خالد زيدان، الفائز بجائزة المهرجان لتحدي صناعة الأفلام في 48 ساعة.

«كبريت»، من إخراج سلمى مراد.

«من ذاكرة الشمال»، من إخراج عبدالمحسن المطيري.

«يا حظي فيك»، من إخراج نورا أبو شوشة.

«زبرجد»، من إخراج حسين المطلق.