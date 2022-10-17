يتوقع فريق العلماء، الذي طور لقاح فايزر بيونتيك ضد كوفيد-19، أن يصبح اللقاح المضاد للسرطان متاحاً بحلول عام 2030.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن الطبيبين أوغور شاهين وأوزليم توريتشي قولهما إن تطوير لقاح فايروس كورونا ونجاحه «عزز عملهما على لقاح للسرطان».

وقالت البروفيسور الألمانية توريتشي «تعلمنا كيفية تصنيع اللقاحات بشكل أفضل وأسرع. تعلمنا أيضا كيف يتفاعل جهاز المناعة.. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تسريع لقاحنا ضد السرطان».

وأضافت «كعلماء، نتردد دائما في القول إنه سيكون لدينا علاج للسرطان.. لكننا حققنا حتى الآن عددا من الأمور وسنواصل العمل عليها».