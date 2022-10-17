أعلن موقع Naval News أن الخبراء كشفوا عيوبا تقنية في غواصات KSS-II العسكرية الكورية الجنوبية.

ونقل الموقع عن عضو الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، شين وونسيك قوله «جميع الغواصات التسع الكورية الجنوبية من فئة KSS-II التي تم تطويرها عن غواصات Type-214 اكتشفت فيها عيوب في منظومات الطاقة».

ووفقا لشين فإن «7 غواصات من الفئة المذكورة اكتشفت فيها عيوب كابلات وحدات العاكس في منظومات الطاقة، وغواصتين أخريين اكتشفت فيهما عيوب تقنية في وحدات الطاقة نفسها».

وأشار الموقع إلى «أن السبب وراء هذه المشكلات في منظومات الغواصات لا يزال مجهولا، وهذا يعني أن الغواصات تعمل في البحر دون الإصلاحات اللازمة، الأمر الذي قد يتسبب بحوادث مختلفة».

ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات 65 مترا، وعرضها 6 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1860 طناً، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وتتسلح هذه الغواصات بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ «هاربون» المضادة للأهداف البحرية.