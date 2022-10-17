حصد فيديو لدب قطبي نحو مليوني مشاهدة يظهر حركة بدت غريبة للبعض، عندما زحف فوق مياه متجمدة.

ونشر حساب المتخصص في الأعمال الإلكترونية، التركي تانسو ييان، الفيديو على موقع «تويتر»، أمس الأحد.

ومدة الفيديو هي 14 ثانية فقط، ويبدأ عندما يلقي الدب بنفسه بهدوء متمددا فوق المياه المتجمدة ثم يشرع بالزحف، ويواصل الأمر إلى أن وصل إلى الضفة المقابلة للمياه المتجمدة، حيث وقف على رجليه واستعاد حركته العادية، نقلا عن (سكاي نيوز).

وكتب ييان في تفسير الفيديو أن الدببة القطبية تعرف كيف تصبح مسطحة الشكل، حتى لا تشكل ضغطا على الجليد الرقيق.

وهذا يعني أن الدببة تستطيع تلافي تكسر الجليد بهذه الطريقة، فالمشي الطبيعي يؤدي إلى هذه النتيجة.