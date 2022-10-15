أعلنت السلطات التركية اليوم (الجمعة) أن نحو 14 عاملا لقوا مصرعهم وأصيب 28 آخرين على عمق مئات الأمتار بعد انفجار هز منجم للفحم في مدينة أماسرا بمقاطعة بارتين الساحلية على البحر الأسود شمال البلاد.

ولم تعرف ملابسات الانفجار في المنجم، لكن نقابة عمال المناجم التركية قالت إن سبب الانفجار يعود إلى تراكم غاز الميثان، بيد أن مسؤولين آخرين قالوا إن من السابق لأوانه تحديد أسباب الحادث.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون مئات الأشخاص وهم يتجمعون في محيط مبنى أبيض متضرر، قرب مدخل المنجم في بلدة أمسارا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزيري الداخلية والطاقة التوجه على الفور إلى موقع الحادث والإشراف على جهود الإنقاذ.

وقالت المحافظة نورتاش أرسلان للصحافيين إن خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 مترا و44 شخصا في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض.