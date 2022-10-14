يقترب مختبر في الولايات المتحدة من استكمال بناء أكبر كاميرا رقمية في العالم، والتي تتميز بعدسة بعرض 1.65 م، وكاميرا بدقة 3200 ميغابكسل.

ويعمل العلماء في مختبر SLAC National Accelerator Laboratory في جامعة ستانفورد، على بناء كاميرا مقراب المسح الشامل الكبير (LSST) بهدف التقاط سماء الليل بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

وبمجرد الانتهاء، سيتم نقل الكاميرا إلى مقراب المسح الشامل الكبير في تشيلي، حيث ستوضع فوق تلسكوب Simonyi.

ومن خلال مجال رؤية يبلغ 9.6 درجة مربعة (لقياس الزوايا المجسمة)، أي ما يقارب 40 مرة من حجم القمر عند النظر إليه من الأرض، سيتمكن علماء الفلك من التقاط الاختلافات في سطوع 37 مليار نجم في نطاق رؤيتهم، بالإضافة إلى حالات عدم الاستقرار الدورية الأخرى التي كان من المستحيل ملاحظتها في السابق.