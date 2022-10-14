لقي 5 أشخاص مقتلهم، أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، برصاص مسلّح أطلق النار عليهم، أمس (الخميس)، في «رالي» الأمريكية، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محاولة للقبض عليه، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق).

وقالت ماري-آن بالدوين، رئيسة بلدية المدينة، خلال مؤتمر صحفي إنّ شرطة رالي «أكّدت سقوط 5 قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة».

وأضافت أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة أشخاص آخرين بجروح لم تحدّد عددهم، مشيرة إلى أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً لكنّه «محاصر».

كما أوضحت أنّه «عند الساعة 20:00 (00:00 ت غ الجمعة)، أفادت شرطة رالي بأنّها طوّقت مشتبهاً به في منزل بالمنطقة»، وأكّدت بالدوين أنّ «هذا يوم حزين ومأساوي لمدينة رالي».