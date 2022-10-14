قد تحمل العين علامات تعد بمثابة مؤشرات تدل على مجموع من المشكلات الصحية التي قد نكون لا نعرف أصلاً أننا مصابون بها.

ويعتقد كثيرون بأن التغيّر في شكل العين أو لونها يعتبر مؤشراً على إصابة بذلك العضو الحيوي، إلا أن ذلك قد يدل على وجود أمراض أخرى بحسب الطبيبة العاملة لدى خدمة الصحة البريطانية، راشيل وارد، والتي أوضحت في حديث لصحيفة «الصن» البريطانية عن أبرز هذه الأمراض:

كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من العينين

قالت الدكتورة وارد، أنه إذا كانت لديك كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو الأنف، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، موضحة أن «هذه تسمى رواسب الزانثلازما».

وأضافت: «يمكن أن تكون هذه إشارة إلى أن لديك ارتفاعاً في نسبة الكوليسترول في الدم ومن الضروري إجراء فحص دم إذا رأيتها».

ووفق وارد، فإنه يمكن أن تتراكم مستويات عالية من الكوليسترول في جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب، الأمر الذي يزيد من خطر تكوين جلطة، وحدوث أمراض القلب التاجية.

اصفرار العيون

بحسب وارد «اصفرار بياض العينين يشير إلى مستويات عالية من البيليروبين في الدم، أي الإصابة باليرقان».

وأشارت وارد إلى أن أسباب اليرقان عديدة، فقد تكون عدوى في الكبد أو حصوات بالمرارة، وصولاً إلى احتمال الإصابة بالسرطان.

لون الجفن السفلي

عندما تسحب الجفن السفلي للعين، يجب أن يبدو الجزء الداخلي من الجفن أحمر وردياً.

وبيّنت وارد أن كون الجفن السفلي أفتح من المعتاد، مؤشر على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وقد يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين.

كذلك فإن النساء الحوامل المصابات بفقر الدم الشديد، معرضات أيضاً لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات قبل الولادة وبعدها.

ضعف البصر

يمثل ضعف البصر أو الفقدان الجزئي للرؤية مؤشراً على احتمال وجود خلل في الأعصاب والدماغ، وصولاً إلى إمكانية الإصابة بسكتة دماغية.

ونصحت وارد: «إذا تأثرت حركات عينيك وواجهت مشاكل في الكلام، فاحرص على طلب الاستشارة الطبية للتحقق من عدم وجود أي خطر على الدماغ».

جحوظ العيون

يمكن أن يكون وجود عيون منتفخة مؤشراً على فرط نشاط الغدة الدرقية.