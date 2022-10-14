وقعت امرأة يابانية ضحية عملية احتيال ضخمة خسرت فيها مبلغاً يقدر بنحو 30 ألف دولار، دون أن تحقق ما تبتغيه، إذ إن اليابانية التي تبلغ من العمر (65 عاما) تعرضت للاحتيال من قبل رجل يدعى أنه رائد فضاء روسي موجود فى محطة الفضاء الدولية، وزعم الرجل أنه يحتاج إلى مال من أجل العودة إلى الأرض، لكى يتمكن من الزواج بها.

وبدأ الاثنان فى «الدردشة» فى يونيو الماضى عبر منصة «إنستغرام»، بحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، ومن أجل الإيقاع بالضحية، ملأ الرجل حسابه على «إنستغرام» بصور من الفضاء، وقال لها إنه موجود فى محطة الفضاء الدولية.

ولاحقاً، أبلغ الرجل المرأة التي لم يُذكر اسمها، أنه وقع في حبها ويريد الزواج منها، ولأجل ذلك سينتقل إلى اليابان حتى يبدأ معها حياة جديدة، وبين 19 أغسطس و5 سبتمبر، حوّلت مبلغاً يوازي 29 ألفاً و775 دولاراً أمريكياً إلى حساب الشخص الذي كانت تعتقد أنها ستتزوجه، وقال لها الرجل إنه بحاجة إلى أموال من أجل تغطية تكاليف ثمن الصاروخ ورسوم العودة إلى الأرض حتى يكون بجانبها.

لكن في نهاية المطاف، شكّت المرأة بقصة «الحبيب المزعوم»، وتجري السلطات اليابانية التحقيق في القضية على اعتبار أنها قضية «احتيال رومانسية».