رفعت شركة ميتا الحد الأقصى لعدد أعضاء مجموعات المحادثة في تطبيق واتساب من 512 إلى 1024 عضواً.وحسب تقرير جديد بموقع «WABetaInfo»، فإن هذه الميزة الجديدة المتوقع أن يدعمها التطبيق قريباً بدأت في الظهور التجريبي.ومن المقرر أن يقدم مطور التطبيق قريباً مجموعة أدوات تدعم المستخدمين في التحكم بشكل أفضل في مجموعات الدردشة الكبيرة، من بينها قائمة تتضمن المستخدمين الراغبين في الاشتراك في مجموعات الدردشة لدعم المسؤول عن المجموعة لاختيار الأعضاء بشكل أسرع والموافقة على الضم.وستعمل المجموعة التي تضم أكثر من ألف شخص بشكل مطابق لعمل الدردشات الجماعية حالياً.