كشفت تفاصيل وفاة كازوكي تاكاهاشي مؤلف ورسام -مانجاكا- العمل الشهير «Yu-Gi-Oh!»، حيث توفي في الرابع من يوليو الماضي غارقًا وهو يحاول إنقاذ 3 أشخاص بينهم أم وطفلة كانوا عالقين داخل أمواج ضخمة قبالة سواحل جزيرة أوكيناوا اليابانية.

وأعلنت السلطات اليابانية فتح تحقيق كامل للحادثة بعد وفاته للتأكد من مسببات الغرق إن كانت طبيعية أم بشبهة جنائية، وكشفت النتائج أنها طبيعية.

وعثر على جثة كازوكي تاكاهاشي في السادس من يوليو -أي بعد يومين من وفاته- وهو مرتدٍ لمعدات الغوص ويطفو بالقرب من ناقو في سواحل مقاطعة أوكيناوا بعد محاولته مساعدة 3 أشخاص، لكنه غرق بسبب قوة الأمواج وضخامتها، حسب ما قالته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وفاة تاكاهاشي كازوكي سببت ضجة عالمية، حيث تناقل محبو سلسلة «Yu-Gi-Oh!» الخبر بحزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أرتبط الكثيرون بالسلسلة منذ طفولتهم.

وولد كازوكي تاكاهاشي في 4 أكتوبر 1961 وتوفي عن عمر يناهز 60 عاما، بدأ مسيرته الفنية منذ الثمانينات ولكن لمع نجاحه في التسعينات مع إطلاق سلسلة «Yu-Gi-Oh!» كـفصول مانجا نشرت في مجلة «شونين جمب الأسبوعية» ثم كمسلسل أنمي تلفزيوني حيث دبلج لعدة لغات منها الإنجليزية والعربية والفرنسية وغيرها.

وتتحدث سلسلة «Yu-Gi-Oh!» عن لعبة بطاقات تقوم الشخصيات بالمبارزة فيها لإظهار الوحوش الخاصة، وتم إطلاق لعبة خاصة بالسلسلة حيث تعد الأشهر على الإطلاق، فتجاوزت مبيعاتها 25 مليون بطاقة، حسب ما ذكرته الشركة الخاصة بالبطاقات Konami في 2011، وتقام فعاليات بإنشاء مبارزات خاصة بلعبة البطاقات بشكل رسمي.