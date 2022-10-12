أعلنت هيئة التراث، عن تسجيل وتوثيق 101 موقع أثري جديد في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية، وحظيت منطقة حائل بالنصيب الأكبر بواقع 81 موقعاً أثرياً، و9 مواقع أثرية في منطقة تبوك، و6 مواقع في منطقة المدينة المنورة، و3 مواقع في القصيم، وموقع واحد في منطقتي عسير والجوف، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة حتى الآن إلى 8528 موقعاً أثرياً في مختلف أنحاء المملكة.ويأتي تسجيل هذه المواقع استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 3) وتاريخ 9/‏ 1 /‏ 1436هـ، حيث تعمل هيئة التراث على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكلٍ رسمي في السجل الوطني للآثار، ومن ثم إسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكّن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.ودعت هيئة التراث المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أثرية يتم اكتشافها عبر منصة «بلاغ»، مشيدةً بجهود المواطنين خلال الفترة الماضية، ومؤكدةً دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية عبر التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، والتي تمكن الهيئة من الوصول إلى هذه المواقع ومن ثم تسجيلها، حيث تعد الهيئة المواطن شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.