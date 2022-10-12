قدم الادعاء البريطاني أدلة أمام محكمة تقاضي ممرضة متهمة بقتل 7 أطفال رضع ومحاولة قتل 10 آخرين، بينما كانت تعمل في مستشفى. وقال الادعاء، أثناء المحاكمة التي انعقدت في مدينة مانشستر، إن الممرضة لوسي ليتبي (32 عاماً) حقنت الأطفال بـ«الهواء والأنسولين»، بعدما فشلت محاولات سابقة لقتل الأطفال. ووفقاً لصحيفة «إكسبرس» البريطانية، تقول السلطات البريطانية، إن الممرضة ارتكبت الجرائم خلال الفترة الواقعة بين يونيو 2015 ويونيو 2016، في مستشفى حديثي الولادة بمقاطعة تشستر غرب إنجلترا، وترى أمام المحاكم أنها ليست مذنبة ولم تعترف بارتكاب الجرائم.