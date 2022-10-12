في واقعة مأساوية، تفحم 3 أطفال أشقاء، في مدينة حلوان «جنوب القاهرة» وإصابة والدهم ووالدتهم وعمهم بحروق خطيرة، إثر اندلاع حريق داخل شقتهم السكنية، وأتت النيران على كامل محتوياتها، وتآكل جدران الشقة بسبب قوة الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في غرفة الصالة، ما أدى لاشتعال النيران بقوة، وتصاعد الأدخنة بكثافة، الأمر الذي أدى إلى إصابة جميع أفراد الأسرة، ووفاة الأطفال الثلاثة المتواجدين بالشقة وهم معاذ حسن (12 سنة)، وشقيقه محمد (14 سنة)، وشقيقتهما مكة (4 سنوات)، وأصيب الوالد حسن عماد 37 سنة وزوجته «إلهام»، كما أصيب شقيق الزوج «محمد 39 عاماً» كان متواجداً لديهم خلال تلك الليلة، وتنوعت إصابتهم بين الحروق الشديدة والاختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم.