توفي الخبير الاقتصادي الكويتي «فخري شهاب»، عن عمر تجاوز 100 عام، وقد سخّر عمره بالعمل في المجال الاقتصادي داخل الكويت وخارجها، وترك خلفه العديد من المؤلفات والأبحاث الاقتصادية والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية.

ونُسب إلى الخبير الاقتصادي الراحل فخري شهاب تحويل نظام النقد القديم في الكويت من الروبية الهندية إلى نظام النقد الحالي (الدينار الكويتي) الذي تم اعتماده كعملة وطنية منذ عام 1960.

ولد فخري شهاب في فبراير من العام 1921 في مدينة البصرة بالعراق، درس القانون وحصل على شهادة بكالوريوس قبل أن يغادر بلده عام 1945.

اتجه الراحل بعد ذلك لدراسة الاقتصاد في بريطانيا، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد التي باشر التدريس فيها وفي جامعات بغداد وبرنستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ربطت الاقتصادي فخري شهاب وأمير الكويت الراحل الشيخ «جابر الأحمد» علاقة قوية وكان مستشاراً له، وامتدت علاقتهما من أواخر الخمسينات واستمرت إلى وفاة أمير الكويت عام 2006، وقد حصل على الجنسية الكويتية في عام 1959.

عمل شهاب في سكرتارية هيئة الأمم المتحدة، ثم مستشاراً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء العراقي، ثم مستشاراً اقتصادياً للحكومة الكويتية، وعضواً في مجلس النقد، ومستشاراً لحكومة بنما، ومستشاراً لشركة «متسوي» اليابانية في طوكيو ولندن، وكان حلقة وصل بين الكويت والعالم الخارجي اقتصادياً.

وساهم الراحل في إنشاء صندوق التنمية الكويتي ومشاريع شركات مالية مختلفة في فترة الستينيات والسبعينيات، كما شارك في تأسيس مجلس التخطيط وتحديد طبيعة أعماله ووظائفه.

عانى الاقتصادي الراحل في سنواته الأخيرة من أمراض الشيخوخة، فضعف سمعه وبصره وثقلت حركته ما جعله يستعين بعاملتين منزليتين وشاب هندي كان يتردد عليه بين فترة وأخرى لقراءة بعض الكتب الأجنبية له.