وقّعت «كلوك وورك» صفقة لوضع آلات تجميل الأظافر الخاصة بها داخل 6 مواقع لمتاجر «تارجيت» في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وستستخدم الروبوتات الذكاء الاصطناعي والتقنية ثلاثية الأبعاد لتحديد حجم وشكل يديّ الشخص ثم تعمل على توفير عمليات تجميل الأظافر في عشر دقائق فقط مقابل 10 دولارات، بديلاً عن ما كانت تقوم به موظفة «البدكير والمنكير».ويعد Target واحداً من عديد تجار التجزئة الذين أعربوا عن اهتمامهم بالروبوتات، والتي يمكن أن تعطل صناعة الأظافر التي تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار إذا تبناها المستهلكون على نطاق واسع.ويمكن أن يكلف المانيكير التقليدي في الصالون بين 30 دولاراً إلى أكثر من 100 دولار ويستغرق ما لا يقل عن 45 دقيقة إلى ساعة، أما مع الروبوت فيكلف أقل من 10 دولار وفي بضع دقائق!