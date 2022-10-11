أكد علماء جامعة جنوب كاليفورنيا أن استهلاك بدائل السكر بصورة منتظمة قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.وحذر أطباء الجامعة من أن النظام الغذائي المحتوي على نسبة عالية من مواد غذائية غنية ببدائل السكر قد يصبح سبباً في تطور أمراض خطيرة. وأجرى الباحثون تجربة على القوارض المخبرية، حيث أعطوا للجرذان الفتية عدة أنواع من بدائل السكر، ما تسبب في اضطراب في الذاكرة وتغير في مناطق الدماغ.واتضح للباحثين أن المواد المحلية تؤثر في عملية التمثيل الغذائي، لذلك يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وغيره من الأمراض الخطيرة.ووفقاً للبيان، حدد الباحثون المواد المحلية التي يمكن أن تلحق ضرراً بالجسم، حيث لا يمتص السكرين، ولكن استخدامه بانتظام يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والأسبارتام الذي يوجد بكمية كبيرة في المشروبات المحتوية على سعرات حرارية قليلة، ولا ينبغي بتاتاً إضافته إلى الشاي، واستهلاكه بصورة منتظمة وخلال فترة طويلة يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الكبد والرئتين، ويؤدي إلى تلف في الدماغ.أما السيكلامات فهذه المادة المحلية محظورة في عدد من البلدان، لأنها تسبب قصور الكبد، كما تستخدم مادة أسيسلفام البوتاسيوم في تحلية المشروبات الغازية، مع أنها تعتبر مادة مسرطنة، في حين تحتوي مادة الزيليتول المُحلّية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويمكن أن تسبب اضطراباً في عملية التمثيل الغذائي.وينصح الباحثون بعدم استخدام منتجات غذائية محتوية على هذه المواد واختيار مواد بديلة.السكرينالأسبارتامالسيكلاماتالزيليتول