تعود مانجا «HUNTERXHUNTER» المعروفة بالقناص في الوطن العربي بالتسلسل مجدداً في الـ24 من أكتوبر في مجلة «شونين جمب الأسبوعية» المخصصة للشباب بعددها الـ47 من هذا العام، بعد انقطاع عن التسلسل دام 4 سنوات، تم الكشف عن الغلاف الرسمي للمجلد 37 من المانجا حيث سيتم نشره في الـ 4 من نوفمبر القادم.

مؤلف ورسام السلسلة أو «مانجاكا» -كما يطلق في اليابان- يوشيهيرو توقاشي صرح بإنهاء مخطوطات 10 فصول في شهر مايو الماضي مما يجعلها كافية لإطلاق مجلد مانجا جديد عند انتهائها إذ تراوح أعداد الفصول من 7 إلى 8 فصول في كل مجلد.

عودة المانجا سببت ضجة واسعة بشكل عالمي وخاصة في اليابان وذلك بسبب توقف المانجا عن النشر والتسلسل في مجلة «شونين جمب الأسبوعية» منذ نوفمبر 2018 أي ما يقارب 4 سنوات.

نشرت مانجا «HunterxHunter» لأول مرة في عام 1998 في مجلة «شونين جمب الأسبوعية» واقتبس منها أعمال عدة منها نسختا أنمي الأولى كانت في عام 1999 بمجمل 62 حلقة، والثانية عام 2011 بإعادة لإنتاج السلسلة السابقة مع تكملة لأحداث القصة المنشورة وقتها بمجمل 148 حلقة اقتبست 338 فصلاً من المانجا.