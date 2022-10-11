جلب الأفكار الجديدةفوائد شرود الذهنتعزيز الحياة اليوميةكشفت المحاضرة في جامعة هارفارد اختصاصية التربية ولغة التخاطب ريبيكا رونالد، في تقرير نشرته بموقع Psychology Today، أنها ظلت تفكر لسنوات في التركيز والإبداع على أنهما كل شيء أو لا شيء، أي أن الشخص إما أنه منتبه أو مشتت، وإما أنه مبدع أو أنه يفكر داخل الصندوق. وبحسب العربية، قالت ريبيكا رونالد: هذا النوع من التركيز والانتباه في أكثر من اتجاه بما يسمح للأفكار الإبداعية بالتدفق إلى العقل يمكن أن يكون هبة أو هدية للبشر.أحلام اليقظة الموجهة